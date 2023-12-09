Байден исключил помилование сына, несмотря на новые обвинения

Сыну президента США грозит до 17 лет лишения свободы

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по-прежнему не рассматривает возможность помилования своего сына Хантера, несмотря на предъявление ему новых обвинений. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Хантеру Байдену в четверг в штате Калифорния предъявили обвинения в причастности к "схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн". Сыну действующего американского лидера, согласно оценкам СМИ, может грозить до 17 лет лишения свободы.

"Ничего не изменилось. Это по-прежнему так", - ответила Жан-Пьер на вопрос журналиста о том, не изменил ли Джо Байден свою позицию относительно того, что он не рассматривает возможность помилования сына. Жан-Пьер общалась с прессой на борту самолета американского лидера во время его следования из Вашингтона в Лас-Вегас (штат Невада). В июле Жан-Пьер исключила возможность того, что Джо Байден помилует своего сына. Тогда речь шла об обвинениях, предъявленных ему в штате Делавэр.

Комментируя предъявление Хантеру Байдену обвинений в Калифорнии, представитель Белого дома также отметила: "Президент раньше говорил и подчеркнет вновь, что он любит сына и поддерживает его по мере того, как он заново строит свою жизнь". Жан-Пьер также заверила, что глава администрации США "гордится своим сыном".

В 2018 году в отношении Хантера Байдена в штате Делавэр было начато расследование по вопросу о хранении оружия. Тогда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества.