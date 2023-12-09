СМИ: ЦАХАЛ ведет бои с палестинским сопротивлением в центре сектора Газа

По данным агентства Tasnim, столкновения произошли в нескольких районах анклава

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Интенсивные боестолкновения идут в центральных районах сектора Газа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, ожесточенные бои между бойцами палестинского сопротивления и израильскими солдатами идут в центральных районах сектора и в городе Газа, к западу от шоссе "Салах ад-Дин".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.