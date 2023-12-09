Императрице Японии исполнилось 60 лет

В своем заявлении по случаю юбилея Масако поблагодарила народ своей страны за поддержку, а также с радостью отметила факт окончания пандемии

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Японской императрице Масако - супруге императора Нарухито, исполнилось 60 лет. По случаю юбилея она выразила благодарность за постоянную теплую поддержку, которую ей на ежедневной основе оказывают жители Японии.

"Это невероятное чувство - отмечать столь важную веху в моей жизни, как 60-й день рождения. Я хотела бы вновь от всего сердца поблагодарить за теплую поддержку, которую я на ежедневной основе получаю со стороны жителей Японии", - говорится в письменном заявлении императрицы по случаю юбилея. Она также выразила благодарность родителям своего супруга - бывшей императорской чете Акихито и Митико, которые, по ее словам, всегда оказывали поддержку их с Нарухито браку.

Императрица с радостью отметила факт окончания пандемии и постепенного возвращения повседневной жизни в обычное русло, в то же время выразив огорчение и обеспокоенность в связи с тем, "что многие люди все еще сталкиваются с различными трудностями". Масако также выразила надежду на скорейшее и окончательное восстановление пострадавших от землетрясения и цунами 2011 года регионов страны, подчеркнув неустанный труд в этом направлении местных жителей.

До выхода замуж Масако была сотрудницей МИД Японии, с успехом закончила Принстонский и Токийский университеты. Будучи простолюдинкой, она была вынуждена отказаться от своей профессиональной карьеры ради вхождения в императорскую семью. В 2004 году супруг Масако публично обвинил дворцовое окружение в травле его жены. Он особо подчеркнул попытки игнорировать ее индивидуальность и прошлую деловую карьеру. В связи с этим на протяжении долгого времени Масако страдала от заболеваний и проходила курсы психологической реабилитации. Более 15 лет она практически не принимала участия в каких-либо публичных мероприятиях.

Особым бременем для принцессы Масако всегда была необходимость родить мальчика, поскольку в Японии по закону престол передается только по мужской линии. Однако у супружеской пары есть только дочь - 22-летняя Айко, поэтому потенциальным наследником трона считается не она, а сын младшего брата нынешнего императора. Сама принцесса Айко в юном возрасте также столкнулась с травлей в школе со стороны одноклассников, из-за чего на протяжении почти полутора лет была вынуждена посещать занятия в сопровождении одного или даже обоих родителей.

Нарухито и его супруга Масако вступили на престол 1 мая 2019 года после того, как император Акихито (родился в 1933 году) отрекся от титула в связи с преклонным возрастом.