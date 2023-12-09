Times: части ВСУ под Авдеевкой испытывают острую нехватку снарядов

Летом боеприпасов было в 10 раз больше, рассказал газете украинский артиллерист

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы 47-й бригады ВСУ, которая ведет боевые действия под Авдеевкой, сталкиваются с нехваткой и низким качеством поставляемых им боеприпасов. Об этом сообщает британская газета The Times, корреспондент которой проинтервьюировал украинских военных у линии фронта.

"Летом у нас было в 10 раз больше боеприпасов, и их качество было лучше. В американских партиях снаряды были почти одинакового веса - так легче корректировать огонь. И дефективных было очень мало, - рассказал The Times украинский артиллерист с позывным Физрук. - Теперь снаряды у нас со всего мира, очень разные по качеству, на три дня всего 15 штук. На прошлой неделе была партия снарядов с дефектами".

По его словам, из-за нехватки боеприпасов и проблем с их качеством открывать огонь приходится только в "критических ситуациях".

Собеседники The Times жалуются также на нехватку снаряжения, заявляя, что часть закупают самостоятельно, организуя сбор денег, однако из-за ситуации на польско-украинской границе значительно затруднилась доставка.

Как отмечается в материале, без новых поставок боеприпасов и техники со стороны Запада украинские силы не смогут сдержать продвижение российских сил.