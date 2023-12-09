Береговая охрана Китая приняла меры контроля против трех филиппинских судов в ЮКМ

Суда представляли рыболовецкую отрасль и бюро рыбных и водных ресурсов, сообщило Управление морской полиции КНР

ПЕКИН, 9 декабря. /ТАСС/. Береговая охрана КНР воспрепятствовала заходу трех филиппинских судов в спорную акваторию около острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщило Управление морской полиции КНР.

"Морская полиция КНР в соответствии с законом приняла меры контроля против трех филиппинских судов, представляющих рыболовецкую отрасль и бюро рыбных и водных ресурсов, которые вторглись в акваторию острова Хуанъянь", - сообщило ведомство в своем канале в социальной сети WeChat.