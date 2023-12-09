США, Южная Корея и Япония договорились о мерах против КНДР в киберсфере

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что стороны обсудили координацию усилий по противодействию принуждению в сфере экономики

СЕУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти США, Южной Кореи и Японии достигли договоренностей относительно новых мер по противодействию КНДР в киберпространстве, а также по реагированию на осуществляемые Пхеньяном ракетные запуски. С таким заявлением выступил в Сеуле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы также выступили с новыми трехсторонними инициативами по противодействию угрозам со стороны КНДР: от киберпреступлений и отмывания средств с применением криптовалюты до ее безрассудных космических запусков и запусков баллистических ракет", - приводит его слова агентство Reuters. Салливан не привел подробностей относительно этих мер.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее заявила, что Салливан проводит в Сеуле консультации, в которых участвуют начальник управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён и секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба.

Как следует из сообщения агентства, Салливан также заявил, что стороны обсудили координацию усилий по противодействию принуждению в сфере экономики.