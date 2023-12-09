Kyodo: премьер Японии хочет придумать конкретный план отказа мира от ядерного оружия

Семья Фумио Кисиды родом из Хиросимы

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида хотел бы придумать конкретный способ отказа мира от ядерного оружия. Об этом глава японского правительства заявил, выступая на конференции по отказу от ядерного оружия в Нагасаки.

"Я хотел бы придумать конкретный путь к общему идеалу всего человечества - миру без ядерного оружия", - приводит его слова агентство Kyodo.

Глава японского правительства, чья семья была уроженцами Хиросимы, последовательно выступает за отказ мира от ядерного оружия. Также сама Япония придерживается политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. В то же время японская сторона находится под ядерным зонтиком своего главного союзника США.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи, саммит был проведен в Хиросиме в мае. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший там в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс.