США заявили, что согласуют шаги с Южной Кореей и Японией в свете сотрудничества РФ и КНДР

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан договорился с южнокорейским и японским коллегами о координации с целью противодействия "дестабилизирующему воздействию"

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан договорился с южнокорейским и японским коллегами о координации с целью противодействия "дестабилизирующему воздействию", якобы связанному с сотрудничеством России и КНДР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Салливан принял участие трехсторонних консультациях в Сеуле с директором управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ёном и секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой. Они "обсудили углубляющееся партнерство между КНДР и Россией и договорились работать в тесной координации для противодействия его дестабилизирующему воздействию". "Они подтвердили основополагающее значение мира и стабильности в Тайваньском проливе и подчеркнули приверженность свободе навигации и международному праву, в том числе в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", - говорится в заявлении.

Советники по национальной безопасности "оценили прогресс по широкому спектру трехсторонних инициатив", включая обязательства проводить консультации по кризисным ситуациям в регионе и обмен данными о ракетных запусках. Кроме того, они говорили о совместных усилиях "по реагированию на использование КНДР криптовалюты с целью получения доходов для своих незаконных программ по созданию оружия массового уничтожения". Салливан, Чо Тхэ Ён и Акиба "также обсудили следующие шаги в трехстороннем сотрудничестве в сфере экономической безопасности". Как говорится в документе, Салливан "выразил признательность" коллегам за "непоколебимую приверженность народу Украины".

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее в пятницу заявила, что Салливан обсудит с Чо Тхэ Ёном и Акибой военно-техническое сотрудничество России и КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.