Алиев заявил о планах вернуть в Карабах более 140 тыс. человек

Есть необходимость в значительных инвестициях в инфраструктурные и жилищные проекты в регионе, сказал президент Азербайджана

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Азербайджана намерены обеспечить возвращение более 140 тыс. бывших беженцев в Карабах к концу 2026 года, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"Нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тыс. человек", - сказал Алиев в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, в настоящее время есть необходимость в значительных инвестициях в инфраструктурные и жилищные проекты, а также в проекты социальной инфраструктуры в регионах, перешедших под контроль Баку.

"Эта территория, которая на протяжении тридцати лет находилась под оккупацией, обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства, гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики, туризма. Поэтому это будет основным направлением государственной инвестиционной программы", - подчеркнул президент Азербайджана.