Алиев заявил, что армяне могут жить в Карабахе, получив гражданство Азербайджана

По словам президента Азербайджана, решение покинуть республику было собственным решением выехавших

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Армяне, желающие жить в Карабахе, должны подать документы на получение гражданства Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"Все те, кто хочет вернуться, имеют на это право. Их собственность должным образом защищена. Все исторические и религиозные объекты находятся под надлежащей охраной. Для того чтобы вернуться, им необходимо соблюсти определенные правила. Я говорил об этом за много месяцев до начала антитеррористической операции. Тем, кто хочет остаться, необходимо подать заявление на получение азербайджанского гражданства", - отметил Алиев в интервью телеканалу Euronews.

Решение покинуть Азербайджан было собственным решением выехавших, добавил он. "Наше публичное общение с карабахскими армянами, а также то, что мы сделали после, показало, что мы хотели, чтобы они остались. Мы открыто заявили об этом. И в своем обращении к азербайджанскому народу после окончания антитеррористической операции я сказал, что они могут остаться", - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что иностранцы могут жить на территории страны только при наличии вида на жительство и разрешения на работу или получать гражданство республики.

"Они [карабахские армяне] не могут жить в Азербайджане, говоря, что живут в так называемой Нагорно-Карабахской республике, ибо такой республики не существует. Они придумали ее в своих мечтах, в своих мифах. Так что, если они хотят жить в Азербайджане как граждане Азербайджана, то, конечно, они могут это сделать", - заключил Алиев.