Пленный ВСУ рассказал, как украинцев забирают в войска из паспортных столов

По словам Петра Щербатого, одного молодого человека сильно избили и держали в подвале

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сложивший оружие военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Щербатый рассказал о том, как сотрудники военкоматов на Украине забирают в войска мужчин, пришедших получать паспорта в паспортные столы.

"Приехал за паспортом в паспортный стол. Вышел с паспортом, мне говорят: мы из военкомата, поехали. <...> [Надели] наручники. <...> Закинули в микроавтобус как котенка. Забирают всех подряд, не спрашивают даже фамилии. Одного парня сильно избили и держали в подвале", - рассказал пленный, видео беседы с которым распространило Минобороны России.

Пленный уточнил, в учебном подразделении ему и другим новобранцам в качестве подготовки дали "пару патронов пострелять". Он также упомянул проблемы с едой и водой. По его словам, приходилось солдатам воровать еду у местных жителей.