Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной

Советник главы офиса президента Украины также обвинил мобилизуемых в нежелании вкладываться в защиту страны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически обвинил подлежащих мобилизации украинцев в том, что они не хотят вкладываться в защиту страны. Такое заявление он сделал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны", - заявил Подоляк.

По его словам, правительство готовит новую программу "о том, как государство должно работать с людьми, которые не очень понимают, что такое война и к чему она может привести". В частности, он отметил, что "будет изменена пропагандистская составляющая мобилизационных процедур, будет больше актуальной информации в отношении того, каким образом человек будет готовиться к участию в боевых действиях".

При этом Подоляк признал, что дальнейшая "мобилизация будет сложной, но необходимой".

Мобилизация на Украине

С февраля прошлого года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В стране обсуждается возможность демобилизации тех, кто был призван в начале 2022 года, однако власти отмечают, что для этого нужно создать правовую базу, а также активизировать мобилизационные мероприятия. Президент страны Владимир Зеленский в конце ноября объявил, что в скором времени будет представлен новый комплексный план мобилизации.

В украинских СМИ и соцсетях регулярно появляются истории о том, как сотрудники военкоматов, нередко в сопровождении полиции, пытаются вручать повестки в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска.