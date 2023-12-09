МИД Турции заявил, что США остались в одиночестве по вопросу урегулирования в Газе

Так министр иностранных дел Хакан Фидан прокомментировал решение США наложить вето на резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в палестинском анклаве

СТАМБУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. США в вопросе урегулирования в Газе остались в одиночестве, их позицию никто не разделяет. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя решение США наложить вето на резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в палестинском анклаве.

"В ходе голосования в СБ ООН наши друзья еще раз показали, что мнение США по ситуации в Газе никто не разделяет", - приводит агентство Anadolu слова турецкого министра после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее сообщалось, что США применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.

"Мы делаем вывод, что американская политическая система сейчас беспомощна в вопросах, связанных с Израилем. Поэтому Израиль действует безрассудно и продолжает насилие в отношении палестинцев", - сказал Фидан, который посетил Вашингтон в составе контактной группы Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

На встрече с Блинкеном ее представители, по словам турецкого министра, высказались за скорейшее прекращение огня в Газе. "Члены контактной группы неоднократно подчеркивали необходимость немедленного прекращения гуманитарной трагедии в секторе Газа и убийств невинных людей Израилем. Указали на всю серьезность ситуации, рассказали, что терпение уже на исходе, и абсолютно четко изложили шаги, которые необходимо предпринять в данном направлении", - подчеркнул Фидан.

По его словам, вслед за США группа посетит Канаду, а затем скандинавские страны.