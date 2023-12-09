Kyodo: в правительстве Японии и руководстве правящей партии могут пройти перестановки

Как сообщило агентство, в ходе перестановок планируется убрать политиков, заподозренных в получении дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Масштабные перестановки могут пройти в правительстве Японии и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), столкнувшихся с сильнейшим скандалом вокруг темы "откатов" (так в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что в ходе перестановок планируется убрать политиков, заподозренных в получении таких "откатов", включая второго человека в правительстве - генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Он подозревается в получении 10 млн иен (около $70 тыс.) в виде "откатов".

Ранее японские СМИ сообщали, что премьер-министра Фумио Кисида де-факто уже принял решение об отставке Мацуно, в настоящее время прорабатывается формат и сроки приведения в исполнение этого решения.

Скандал вокруг "откатов"

Утверждения о нарушениях в отношении Мацуно появились в СМИ на фоне громкого скандала, затрагивающего все пять основных фракций в правящей ЛДП. Речь идет о нарушениях при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования.

Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета. Однако, как утверждается, в ряде случаев политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем позволено установленной внутрипартийной норме. Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались ряду политиков в виде так называемых откатов. Ранее сообщалось что в крупнейшей фракции ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ и к которой принадлежит генсек кабмина Мацуно, главный официальный представитель правительства, "откаты" в размере более 10 млн иен за последние годы получили сразу несколько депутатов.

Разрастающийся скандал становится одним из серьезных факторов падения рейтингов правительства во главе с Кисидой, которые уже опустились ниже отметки в 30%, что считается в Японии опасной чертой. На этом фоне он принял решение покинуть пост главы своей внутрипартийной фракции, чтобы, как отмечают наблюдатели, занять более нейтральную позицию в ЛДП. При этом он остается председателем всей партии. Сообщалось, что токийская прокуратура сейчас ведет расследование по поводу оформления по меньшей мере 100 млн иен ($679 тыс.), перечисленных членам фракции Абэ. Следствие по поводу нарушения законодательства о политических пожертвованиях ведется в отношении всех пяти фракций в правящей партии.