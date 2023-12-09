В Конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление американцами детей с Украины

В соответствующей резолюции отмечается, что Киев ввел ограничения на усыновление детей иностранцами в марте 2022 года

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Конгрессмен Крис Смит (республиканец, от штата Нью-Джерси) внес резолюцию, в которой призвал власти Украины отменить принятый в марте 2022 года запрет на усыновление гражданами иностранных государств детей из бывшей советской республики. Об этом сообщается на официальном сайте члена палаты представителей.

"С учетом того, что международное усыновление может стать позитивным путем, чтобы соединить детей, нуждающихся в родителях с родителями, желающими и имеющими возможность открыть свои сердца и дома детям, <...> Палата представителей призывает правительство Украины пересмотреть и изменить решение о приостановке возможности усыновления украинских детей американскими гражданами", - отмечается в тексте резолюции. В документе также указано, что Киев ввел ограничения на усыновление детей иностранцами в марте 2022 года.

После внесения резолюций в Палату представителей по ним проводится голосование. Если речь идет о законопроекте, то при его утверждении нижней палатой он переходит на рассмотрение в Сенат. Резолюция с призывом к Украине возобновить практику международного усыновления не является законопроектом и потому в любом случае не будет носить обязывающего для Киева характера, здесь речь скорее идет о публичной дипломатии.

Как ранее сообщили в МИД РФ, озабоченность Вашингтона детьми в зоне проведения российской специальной военной операции показная и продиктована тем, что США рассматривали Украину в качестве одного из основных источников для международного усыновления детей. В дипведомстве напомнили, что США остаются единственным государством, не ратифицировавшим Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей защиты прав детей.