СМИ: береговая охрана КНР применила водомет против филиппинских судов в ЮКМ

По данным телеканала GMA News, корабли Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин направлялись к рифу Скарборо

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Береговая охрана КНР применила водомет против судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин, которые направлялись к рифу Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил телеканал GMA News.

По его данным, суда доставляли топливо и продовольствие рыбакам, которые ведут рыбный промысел в этом районе. Китайская сторона сначала потребовала покинуть его, заявив, что риф Скарборо является территорией Китая. Филиппинцы проигнорировали предупреждения, настаивая на том, что находятся в своей исключительной экономической зоне.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между Филиппинами и Китаем. Так, в августе корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны в районе отмели Аюнгин.

В сентябре китайские корабли установили плавучее заграждение длиной 300 м в районе рифа Скарборо, создав препятствие филиппинским рыбакам для входа в район ведения рыбной ловли. Еще один инцидент произошел в октябре во время выполнения филиппинцами задачи по ротации личного состава на корабле Sierra Madre. Тогда китайские корабли столкнулись с кораблями военно-морских сил и береговой охраны Филиппин.