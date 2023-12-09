Более 70% опрошенных немцев считают, что Шольц плохо справляется со своей работой

В целом 73% респондентов выразили недовольство всем правительством ФРГ

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Германии - 74% - полагают, что Олаф Шольц плохо справляется с обязанностями в должности федерального канцлера. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провела социологическая служба YouGov.

Лишь 20% считают, что Шольц хорошо справляется со своими задачами. В целом недовольны всем правительством ФРГ 73% респондентов, лишь 22% положительно оценивают работу кабинета министров.

В опросе участвовали 2 119 человек.

В четверг институт Infratest dimap опубликовал аналогичные результаты - по его подсчетам, результатами работы Шольца довольны только 20%.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным.

Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. Однако это осложняется тем, что кабмин не успел в надлежащие сроки согласовать бюджет на 2024 год.