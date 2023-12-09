Индийские военные на три месяца остановят испытания ракет для спасения редких черепах

Армия и береговая охрана будут следить, чтобы траулеры и рыболовецкие суда не подходили близко к узким полоскам песка возле заливов, рассказала ответственная за защиту дикой природы в кабмине Индии Сусанта Нанда

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии на три месяца остановит испытания новых ракет на острове Уилер в восточном штате Одиша, чтобы дать возможность находящимся под угрозой исчезновения морским оливковым черепахам отложить яйца. Об этом сообщает газета The Times of India.

Испытания будут прекращены с января по март будущего года - в период массового гнездования этих черепах. В 2022 году на острове Уилер насчитали около 5 тыс. особей.

"Испытания ракет сопровождаются яркими вспышками света и громкими хлопками, что тревожит черепах", - пояснила причину этого решения ответственная за защиту дикой природы в индийском правительстве Сусанта Нанда.

Армия и береговая охрана также будут следить, чтобы траулеры и рыболовецкие суда не подходили близко к узким полоскам песка возле заливов, где черепахи откладывают яйца.

В 2022 году индийские военные, размещенные на расположенном на острове полигоне, маскировали яркое освещение, чтобы не беспокоить черепах.

Оливковые черепахи обитают в теплых водах Индийского и Тихого океанов. Вес взрослой особи достигает 45 кг, длина панциря - от 60 до 70 см. Популяции оливковых черепах крайне уязвимы из-за медленного роста особей и значительного антропогенного воздействия как в форме непосредственного вылова взрослых особей и сбора яиц, там и косвенно - через разрушение мест, пригодных для откладки яиц.