Шольц назвал помощь Украине "финансовым вызовом" для Германии

Однако, по словам канцлера ФРГ, страна обязательно продолжит поддерживать Киев

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Помощь Украине представляет собой вызов для Германии в финансовом плане, но поддержка обязательно будет продолжена. ФРГ должна быть в состоянии оказывать ее в течение нескольких лет, если потребуется. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии.

"Мы продолжаем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, мы делаем это финансовыми средствами и поставками оружия. И, разумеется, для нас тоже это большой финансовый вызов", - сказал канцлер. По его словам, на разных дискуссиях во время встреч с гражданами ему задавали вопросы, правильны ли поставки оружия, правильно ли было вводить санкции против России. "Мой ответ - да", - отметил он. По его словам, "весь мир и вся Европа" должны послать президенту России Владимиру Путину сигнал: "Он не должен рассчитывать, что мы сбавим усилия [по поддержке Украины]".

"Эта война, вероятно, не закончится так быстро, как мы все хотим, и именно поэтому мы должны иметь возможность продолжать делать то, что мы делаем, в этом году, в будущем году и в последующем. Именно поэтому мы должны иметь возможность осуществлять еще больший вклад, если будет необходимо и если другие станут слабее. И именно поэтому мы должны принять решения, которые позволят нам быть в состоянии это делать. Мы должны быть в состоянии помочь Украине", - отметил Шольц.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре сообщалось, что правительство ФРГ намерено увеличить в 2024 году помощь с €4 млрд до €8 млрд. Однако власти пока не согласовали бюджет на 2024 год из-за фискальных проблем.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным.

Согласно подсчетам базирующегося в германском Киле Института мировой экономики, объемы обещанной киевским властям помощи со стороны их западных партнеров сократились в августе-октябре на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.