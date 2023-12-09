Президенты России и Египта договорились добиваться прекращения огня в Газе

Владимир Путин и Фаттах ас-Сиси также обсудили "усилия Египта по доставке в сектор наибольшего количества гуманитарной помощи, необходимой для оказания поддержки жителям Газы"

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Газе, вопросы доставки гуманитарной помощи в анклав и договорились продолжать добиваться установления режима прекращения огня в палестинском секторе. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация в регионе, особенно в секторе Газа, в свете напряженной политической и гуманитарной ситуации ", - указал Фахми на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Он добавил, что стороны обсудили "усилия Египта по доставке в сектор наибольшего количества гуманитарной помощи, необходимой для оказания поддержки жителям Газы". Президенты высказались за необходимость защиты гражданского населения и предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

Ас-Сиси и Путин договорились "продолжать серьезно добиваться прекращения огня [в секторе], а также того, чтобы международное сообщество взяло на себя ответственность за достижение этой цели", указал официальный представитель президента Египта.

Главы двух государств, говорится в сообщении, указали на "важность согласованных международных усилий по достижению справедливого и всеобъемлющего урегулирования палестинской проблемы на основе решения о создании двух независимых государств, в том числе палестинского, и признания его [палестинского государства] в соответствии с принципами международной законности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.