Правительство Шри-Ланки пресекло вербовку наемников в ВСУ

Это произошло при посредничестве местных агентов-вербовщиков, сообщил глава ланкийского МИД Али Сабри

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки предприняли все возможные усилия для пресечения вербовки наемников в Вооруженные силы Украины при посредничестве местных агентов-вербовщиков. Об этом заявил глава ланкийского МИД Али Сабри.

"После сообщений о гибели на Украине трех бывших военнослужащих Шри-Ланки мы узнали о вербовке ланкийских граждан через местных агентов в украинскую армию. Правительство предприняло все необходимые меры для недопущения такой вербовки в будущем", - цитирует министра иностранных дел газета Daily Mirror.

"Вместе с этим правительство не может осуществлять контроль над каждым гражданином, покинувшим Шри-Ланку и въехавшим на Украину для участия в боевых действиях против России", - добавил Сабри.

По сообщениям СМИ, трое бывших военнослужащих Шри-Ланки, в том числе командир подразделения спецназа Иностранного легиона территориальной армии Украины отставной капитан ланкийской армии Раниш Хьюадж были убиты в понедельник в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в результате атаки российских военнослужащих.

Посольство Шри-Ланки в Турции, которое по совместительству курирует дипсвязи с Украиной, осведомлено о гибели этих ланкийских граждан и ожидает официального подтверждения об этом от украинского Минобороны, сказал Сабри.