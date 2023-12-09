Китай назвал неприемлемой поддержку Тайваня на климатическом саммите COP28

Представительница китайской делегации в ходе конференции заявила, что "в мире существует только один Китай"

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Китай выразил недовольство из-за поддержки некоторых стран участия тайваньской делегации на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Мы обратили внимание, что в ходе встречи несколько стран проигнорировали тот факт, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и подняли шум по поводу участия тайваньской администрации в COP28. Это неприемлемо, - заявила представительница китайской делегации в ходе конференции. - В мире существует только один Китай. Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая". Она уточнила, что "любой вопрос, касающийся участия Тайваня в деятельности международных организаций, должен решаться в соответствии с принципом "одного Китая".

Представители Гватемалы и океанического государства Науру, поддерживающие дипломатические связи с Тайванем, приветствовали в выступлениях на конференции COP28 участие Тайбэя в международном сотрудничестве по климату.

На саммите в Дубае Тайбэй представляет глава экологического ведомства Тайваня Сюэ Фушэн. Перед прибытием в Дубай ведомство уточнило, что остров будет участвовать во встречах саммита через неправительственные организации и исследовательские институты, так как Тайвань не является членом ООН и стороной конвенции об изменении климата.

Остров признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения 13 стран: Белиз, Ватикан, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.