Токаев заявил, что Астана и Москва будут работать вместе, несмотря на "потрясения" в мире

Президент Казахстана отметил, что Россия играет очень важную роль в современном мире

АСТАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Казахстан и Россия будут постоянно работать вместе, несмотря на "некоторые потрясения" в мире. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая длинная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранять или, по крайней мере, не следует отвергать. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе", - сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews.

"Россия играет очень важную роль в современном мире. Некоторые спорят, что она играет отрицательную роль. Некоторые верят, что она играет положительную роль. Но тем не менее в целом мы должны признать, что Россия чрезвычайно важна и с ней нужно сотрудничать, и Казахстан это делает", - отметил казахстанский лидер. Он напомнил о недавнем "очень успешном" визите президента России Владимира Путина в Астану.

При этом глава Казахстана подчеркнул, что Казахстан проводит диверсифицированную международную политику, имея отличные отношения с Китаем, партнерами в Центральной и Западной Европе. По словам Токаева, республика поддерживает "отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами".

Все это "полностью соответствует географическому положению Казахстана, который является девятой по величине страной мира", заключил глава республики.