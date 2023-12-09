На Украине спорткомплекс подал заявление в полицию после визита военкомов

Как издание "Украинская правда", сотрудники местного территориального центра комплектования пришли на территорию комплекса "Термальные воды Косино" 7 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Один из спортивно-оздоровительных комплексов в Закарпатской области подал заявление в полицию после визита сотрудников военкомата. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

По данным издания, сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пришли на территорию комплекса "Термальные воды Косино" 7 декабря.

"Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверение и соответствующие документы к нему была применена физическая сила. Организовывали эту акцию и лично присутствовали глава Закарпатского областного ТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского районного ТЦК Тищук Игорь, который нанес телесные повреждения адвокату комплекса и отобрал мобильный телефон, когда он осуществлял видеофиксацию этого беззакония. По данным фактам были поданы соответствующие заявления в органы внутренних дел. Все вышеуказанные действия подтверждаются фото и видео материалами", - приводит газета заявление комплекса.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.