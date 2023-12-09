Армия Израиля зафиксировала обстрелы из Ливана

ЦАХАЛ ведет ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски снарядов из Ливана и ведет ответный огонь по местам, откуда велись обстрелы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана по ряду районов северного Израиля, о пострадавших не сообщалось. ЦАХАЛ отвечает огнем по местам, откуда велся огонь", - говорится в сообщении.

"Кроме того, танки ЦАХАЛ открыли огонь по району Метулы [на севере Израиля], чтобы устранить угрозу", - добавили в пресс-службе.