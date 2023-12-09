NYT: американская помощь Украине находится под угрозой из-за решений Байдена

По данным газеты, американский лидер "стоит перед сложным выбором насчет того, насколько серьезно вступать в переговоры по вопросу, по которому обе партии не могли найти компромисса"

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его администрация своими действиями поставили под угрозу выделение средств на поддержку киевских властей. Такое мнение приводится в статье газеты The New York Times.

По ее данным, включение американской администрацией в запрос к Конгрессу США на дополнительные бюджетные ассигнования пункта об укреплении американо-мексиканской границы должно было стать "сладкой пилюлей, направленной как на то, чтобы как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев", однако вместо этого подобным решением Белый дом загнал себя в угол.

Байден и его администрация, указывает издание, такой мерой "спровоцировали требования от правых [республиканцев] на широкомасштабные изменения в пограничной политике", и теперь американский лидер "стоит перед сложным выбором насчет того, насколько серьезно вступать в переговоры по вопросу, по которому обе партии не могли найти компромисса".

Из-за сложившейся тупиковой ситуации центральный вопрос внешней политики Байдена, а именно поддержка Украины, в настоящее время "висит на волоске", отметил автор статьи.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.