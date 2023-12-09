Блинкен обсудил с коллегами из Саудовской Аравии и Турции вопросы поставки помощи Газе

Госсекретарь "подчеркнул настоятельную потребность в удовлетворении гуманитарных нужд в Газе, предотвращении дальнейшего разрастания конфликта и укреплении региональной стабильности и безопасности"

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встречах в американской столице с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом усилия для предотвращения разрастания палестино-израильского конфликта и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. О прошедших в пятницу переговорах руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил в письменных заявлениях, распространенных в субботу.

На встрече с саудовским министром госсекретарь "подчеркнул настоятельную потребность в удовлетворении гуманитарных нужд в Газе, предотвращении дальнейшего разрастания конфликта и укреплении региональной стабильности и безопасности". Блинкен осудил недавние нападения йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" "на коммерческие суда в международных водах в южной части Красного моря и подчеркнул, что все партнеры должны сотрудничать для поддержания безопасности на море".

Главы внешнеполитических ведомств США и Турции обсудили "усилия для предотвращения разрастания [палестино-израильского] конфликта в других частях [Ближневосточного] региона, необходимость освобождения оставшихся заложников и оказания гуманитарной помощи". Госсекретарь также "подчеркнул важность того, чтобы [Анкара] безотлагательно" ратифицировала протокол о приеме Швеции в НАТО.

В пятницу в Вашингтоне на встречах с коллегами из Египта, Иордании, Катара, а также с представителем Палестины в составе делегации Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества Блинкен заявил о "поддержке Соединенными Штатами права Израиля на то, чтобы [радикальное палестинское движение] ХАМАС никогда не смогло повторить атаку 7 октября, а также настоятельной потребности в удовлетворении гуманитарных нужд в Газе, защите палестинских мирных жителей". Глава американского внешнеполитического ведомства указал на необходимость "предотвращения перемещения населения [палестинского анклава], а также сдерживания дальнейшего разрастания конфликта".

Кроме того, в пятницу госсекретарь в телефонном разговоре с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич "подчеркнул важность его гуманитарной деятельности в условиях конфликта в Газе". "Госсекретарь и президент МККК также обсудили усилия по обеспечению защиты мирного населения и увеличению потока гуманитарной помощи в Газу. Госсекретарь повторил призыв к немедленному освобождению всех заложников и подчеркнул необходимость предоставления МККК доступа к оставшимся заложникам", - подчеркнул в письменном заявлении Миллер.