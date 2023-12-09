Социал-демократы Литвы в феврале объявят о кандидате на президентских выборах

Выборы состоятся в мае 2024 года

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Литвы, являющаяся главным конкурентом правящей партии консерваторов, объявит в начале февраля о своем кандидате на пост главы государства на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщил журналистам председатель избирательного штаба партии Робертас Духнявичюс.

"Ответ на вопрос о том, выставят ли социал-демократы своего кандидата и кто им будет, мы дадим 3 февраля, когда партийная конференция примет окончательное решение по этому вопросу", - сказал он.

Лидер социал-демократов Виктория Блинкевичюте, согласно проведенным в конце ноября социологическим опросам, является вторым по популярности политиком Литвы после президента Гитанаса Науседы.

Об участии в выборах главы государства в качестве кандидата на пост заявили 11 претендентов, в том числе действующий президент и премьер-министр Ингрида Шимоните. Выборы состоятся в мае 2024 года.