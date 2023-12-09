Бойцы "Хезболлах" атаковали семь израильских постов на границе с Ливаном

Шиитские формирования поразили ракетами и минометными снарядами израильские командно-наблюдательные посты в Биркет-Рише, Джель-эль-Аляме, Рамии, Рувейсате, Эн-Накуре, Хамре и Эс-Самаке

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской милиции "Хезболлах" атаковали позиции израильских войск на границе с Ливаном.

"Бойцы исламского сопротивления нанесли удары в поддержку стойкости палестинского народа в секторе Газа перед продолжающейся агрессией оккупационного режима", - говорится в коммюнике военно-информационной службы "Хезболлах", размещенном в Telegram-канале.

В нем указывается, что шиитские формирования поразили ракетами и минометными снарядами израильские командно-наблюдательные посты в Биркет-Рише, Джель-эль-Аляме, Рамии, Рувейсате, Эн-Накуре, Хамре и Эс-Самаке. Кроме того, бойцы "Хезболлах" вели огонь по армейским казармам в еврейских поселениях Биранит и Метулла.

В коммюнике утверждается, что "в результате прямого попадания в рядах противника есть потери, выведена из строя военная техника и техническое оборудование, в том числе одна станции РЛС".

Как передало ранее агентство Al-Wataniya, израильская артиллерия на протяжении всего дня вела огонь по ливанской территории. Сведения о падении снарядов и материальном уроне поступили из пограничных районов Блида, Ваззани, Кфар-Хаммам, Мейс-эль-Джебель, Мхейбиб, Тейр-Харфа и Фардис. Ранение получила одна пожилая женщина. Израильские ВВС дважды совершали рейды на базу шиитских формирований в Аит-эш-Шааб. "Хезболлах" подтвердила гибель одного из своих бойцов, еще трое ранены.

По данным МВД республики, с 8 октября - начала военной эскалации на ливано-израильской границе - в результате израильских ударов погибли 27 мирных граждан. В рядах "Хезболлах" убито свыше 100 бойцов, а формирования палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" потеряли 14 человек. 6 декабря при израильском обстреле Эль-Эдейсы погиб один военнослужащий ливанской армии.