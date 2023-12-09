В Норвегии заявили о прекращении трансграничной ловли рыбы в проливе Скагеррак

Министр сельского хозяйства Швеции Петер Куллгрен сообщил, что "запрет приведет к увеличению расхода топлива, временных и трудовых затрат для судов, проходящих через границу для продолжения лова в норвежских водах"

СТОКГОЛЬМ, 9 декабря. /ТАСС/. Норвегия с 2024 года прекращает трансграничный лов рыбы в проливе Скагеррак. Об этом было объявлено после завершившихся накануне консультаций между представителями Норвегии и ЕС по вопросам рыболовства, сообщает шведская правительственная канцелярия.

"Правительство сожалеет по поводу одностороннего решения Норвегии, которое затронет прежде всего вылов креветок. В настоящее время ведущие этот промысел суда пересекают границу по несколько раз в день в ходе одного и того же выхода в море. Запрет приведет к увеличению расхода топлива, временных и трудовых затрат для судов, проходящих через границу для продолжения лова в норвежских водах", - прокомментировал министр сельского хозяйства Швеции Петер Куллгрен.

Шведско-норвежское сотрудничество в области рыболовства в водах Скагеррака началось в 60-х годах прошлого века. Позднее оно стало частью двустороннего сотрудничества между Норвегией и ЕС.

"Норвежское решение отлично от существовавшей практики поиска единых решений для достижения наилучшего контроля и управления общими запасами", - говорится в пресс-релизе. - Существующий регламент - Скагерракское соглашение - имеет основополагающее значение для устойчивого управления рыболовством в проливе Скагеррак и его уникальной экосистемы. Правительство считает, что единые правила рыболовства и защиты уязвимых видов означали бы лучшие управление и контроль над рыболовством во всей акватории Скагеррака".