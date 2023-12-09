В Лондоне задержали 13 участников массовой акции в поддержку Палестины

Участники протестов вновь призывали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, критикуя не только Израиль, но также США и Великобританию за отказ рассматривать эту возможность

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Полиция Лондона сообщила о задержании 13 человек, участвовавших в акции в поддержку Палестины. По оценкам Скотленд-Ярда, очередное субботнее шествие, ставшее уже шестым по счету в британской столице, собрало около 40 тыс. человек, тогда как организаторы сообщают о 100 тыс. принявших участие.

"[Правительственная улица] Уайтхолл и прилегающие улицы почти опустели после окончания пропалестинских протестов. К настоящему моменту задержаны 13 человек. В основном за оскорбительные плакаты, но также за другие правонарушения, включая хранение наркотиков и создание препятствий работе полицейских", - сообщили в столичном управлении полиции.

Ранее Скотленд-Ярд сообщал о задержании мужчины, лозунг на плакате которого содержал сравнение Израиля с нацистской Германией.

Участники протестов вновь призывали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, критикуя не только Израиль, но также США и Великобританию за отказ рассматривать эту возможность.

8 декабря США применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.