Председатель COP28 рекомендовал ускорить работу над итоговым документом

Разногласий между делегациями по-прежнему больше, чем общих позиций, отметил Султан бен Ахмед аль-Джабер

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер, назначенный председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), призвал ускорить работу над текстом итогового документа.

"На политическом уровне существуют некоторое позитивные сдвиги, поэтому нам необходимо направить эту энергию на то, чтобы ускорить техническую работу. В то же время разногласий [между делегациями] по-прежнему больше, чем общих позиций. Окно для устранения пробелов закрывается", - сказал аль-Джабер, выступая на пленарной сессии COP28.

В пятницу вечером секретариат Рамочной конвенции об изменении климата распространил проект итогового документа конференции, который включает несколько вариантов будущего использования ископаемого топлива. В ключевом разделе проекта предложены четыре формулировки поэтапного отказа от ископаемого топлива. Участники COP28, которые ведут заключительные переговоры о параметрах соглашения, должны будут принять одну из формулировок или исключить этот пункт из окончательной версии документа.

В субботу генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс призвал отклонить все формулировки о постепенном отказе от ископаемого топлива. Письмо, копия которого есть в распоряжении ТАСС, генсек направил всем 13 государствам - членам ОПЕК и 10 странам, присоединившимся к соглашению ОПЕК +.