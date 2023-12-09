Мадуро заявил о попытках разрешить конфликт с Гайаной путем переговоров

Джорджтаун в ответ стал угрожать созданием военной базы Южного командования ВС США, указал президент Венесуэлы

КАРАКАС, 9 декабря. /ТАСС/. Венесуэла пыталась урегулировать территориальный спор с Гайаной путем прямых переговоров на основе Женевского соглашения 1966 года. Об этом сообщил президент боливарианской республики Николас Мадуро на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы шли по пути прямого диалога с Гайаной, но ее власти растоптали Женевское соглашение и начали делить наше море, угрожая создать военную базу Южного командования [Вооруженных сил] США", - указал Мадуро. Власти Гайаны "не рассчитывали на нашу хитрость, народ вышел на защиту Гайаны-Эссекибо", продолжал президент. "Игнорировать суверенную волю Венесуэлы они не смогут!" - предупредил он.

На состоявшемся 3 декабря консультативном референдуме более 95% избирателей высказались за включение спорной территории Гайаны-Эссекибо в состав Венесуэлы. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) боливарианской республики 6 декабря единогласно приняла в первом чтении закон, предусматривающий образование 24-го штата страны на спорной территории. 8 декабря Мадуро подписал шесть декретов, которые создают юридическую основу управления присоединенной территорией.