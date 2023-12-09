Венесуэла анонсировала переговоры с Гайаной на высшем уровне по территориальному конфликту

В заявлении МИД Боливарианской Республики также говорится, что ее президент Николас Мадуро провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который поддержал усилия по налаживанию прямого диалога между странами

КАРАКАС, 9 декабря. /ТАСС/. Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по урегулированию территориального конфликта между странами. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в соцсети X (ранее Twitter).

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос провел телефонные переговоры с [президентом Бразилии] Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом. Во время переговоров он получил предложение провести встречу на высшем уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой будет объявлено в ближайшие дни", - говорится в заявлении МИД.

"В ходе обоих разговоров была подтверждена историческая позиция непререкаемого, суверенного права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, а также законный и мирный характер наших требований, которые базируются <…> на Женевском соглашении 1966 года, принципах и ценностях боливарианской дипломатии мира", - сообщает МИД Венесуэлы.

В заявлении МИД также говорится, что Мадуро провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который поддержал предпринимаемые усилия по "налаживанию прямого диалога между сторонами" конфликта.

На состоявшемся 3 декабря в Венесуэле консультативном референдуме более 95% избирателей высказались за включение спорной территории Гайаны-Эссекибо в состав страны. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 6 декабря единогласно приняла в первом чтении закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. Мадуро в пятницу подписал шесть декретов, которые создают юридическую основу по управлению присоединенной территорией.