Израиль заявил, что в Газе уничтожены минимум 7 тыс. радикалов

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби подчеркнул, что это "минимальная оценка", так как неизвестно, "что находится под завалами разрушенных зданий"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов. Такую оценку привел в эфире 12-го канала израильского телевидения глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

"Уничтожено более 7 тыс. террористов", - сказал он, добавив, что это "минимальная оценка". "Может быть и больше, потому что мы не знаем всего, что находится под завалами разрушенных зданий, в туннелях и так далее", - отметил Ханегби.

Ранее в субботу Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти израильских военнослужащих в зоне проведения операции в секторе Газа. Согласно подсчетам телеканала i24, с их учетом число потерь Израиля с начала наземной операции в Газе, по официальным данным, достигло 97.