В Египте начинаются общенациональные выборы президента

В республике будут действовать 10 085 избирательных комиссий, в голосовании смогут принять участие около 67 млн граждан

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Всеобщие выборы президента начинаются в Египте. Они продлятся на территории страны три дня - до 12 декабря включительно. Результаты голосования по регламенту Национальной избирательной комиссии должны объявить 18 декабря 2023 года.

Согласно информации национального избиркома, в Египте во время выборов будут действовать 10 085 местных избирательных комиссий, организованных во всех провинциях. По последним данным избиркома, в выборах смогут принять участие около 67 млн граждан, имеющих право голоса. Выборы начнутся в 09:00 (10:00 мск). Контроль за голосованием будут осуществлять 15 тыс. судей всех уровней, привлеченных на три дня к работе в избирательных комиссиях и комитетах. Главная их задача - наблюдение за подсчетом голосов, который начнется по окончании третьего дня всеобщего голосования, то есть вечером 12 декабря.

Как ранее указывал глава национального избиркома Ахмед Бандари, в ходе выборов президента страны не будут использоваться методы электронного голосования.

Официально нынешние выборы президента Египта начались еще 1 декабря для египтян, проживающих на постоянной основе или временно находящихся за пределами страны. Фактически же это произошло еще на день раньше. 30 ноября в 09:00 по местному времени к избирательным урнам для голосования пришли египетские граждане, находящиеся на территории Новой Зеландии.

Президентские выборы за пределами Египта проходили с 1 по 3 декабря. По данным Национальной избирательной комиссии, всего в мире было сформировано 137 избирательных комиссий в 121 стране. Глава исполкома египетского избиркома сообщил, что президентские выборы в зарубежных комиссиях состоялись и прошли успешно. Их результаты будут объединены с итогами голосования на египетской территории и представлены в общем заключительном документе избиркома.

Четыре кандидата на пост

В октябре самый популярный потенциальный кандидат от оппозиции - глава партии "Ад-Дустур" Гамиля Исмаил отказалась от участия в президентской гонке. Сообщалось, что вслед за ее намерением баллотироваться последовали аресты десятков ее сторонников. В итоге она приняла решение отозвать свою кандидатуру, объяснив этот шаг рекомендацией генеральной ассамблеи партии.

Отбор на выдвижение кандидатуры на пост президента Египта прошли три политика, не считая действующего главы государства Абдель Фаттаха ас-Сиси. Ни один из них не пользуется реальной поддержкой ни среди молодежи, ни других широких слоев населения.

66-летний деятель левой оппозиции Фарид Захран возглавляет Египетскую социал-демократическую партию. В своей политической программе он отдает приоритет ограничению государственной собственности на экономические активы крупных проектов и предприятий, в том числе Суэцкого канала.

Кандидатура 71-летнего Абдель Санада Ямамы была выдвинута от партии "Новый Вафд". Юрист и профессор международного права высказывается за внесение поправок в конституцию арабской республики, в том числе подразумевающих ограничение президентского срока двумя четырехлетними периодами. Кроме того, он выступает за реформы, которые бы способствовали построению свободной экономики.

Третий кандидат - 59-летний Хазем Омар, возглавляющий Народно-республиканскую партию, заявляет о намерении сделать основой своей деятельности на посту президента реформирование систем здравоохранения и образования, а также развитие сельского хозяйства, энергетики и торговли.

В ходе избирательной кампании, как и во время самих выборов, избирком утвердил символы для кандидатов в президенты: для нынешнего президента - звезду, для Захрана - солнце, для Ямамы - пальму, а Омару досталась лестница.

Кампания в условиях конфликта

Ас-Сиси выдвинул свою кандидатуру в третий раз и, согласно конституции, которая была изменена по его инициативе в 2019 году, в последний. Поправки, внесенные в основной закон, обусловили возможность действующему президенту баллотироваться на третий срок и увеличили его продолжительность на два года - с четырех до шести лет.

2 октября египетский лидер объявил, что ответил на ожидания народа, выступающего за выдвижение его кандидатуры, и готов в следующий мандат завершить все реформы и преобразования "для построения новой республики". Сотни тысяч египтян, собравшихся в тот день на главных площадях по всей стране, бурно приветствовали обращение президента. Однако уже через несколько дней на Ближнем Востоке начался новый виток палестино-израильского конфликта, который внес свои коррективы в политическую жизнь Египта, традиционно являющегося миротворцем и посредником между Израилем и палестинскими группировками.

Ас-Сиси распорядился свести к минимуму расходы на свою предвыборную кампанию и пожертвовать Палестине все направляемые на нее добровольные взносы. Активное участие нынешнего президента Египта в организации процесса обеспечения гуманитарной помощью населения сектора Газа, эвакуации иностранных граждан, помощи раненым палестинцам, а также в попытках урегулировать палестино-израильский конфликт и стало основной частью кампании египетского лидера.

По его указу осуществляется сбор гуманитарной помощи палестинцам, а также организованы мобильные пункты сбора крови для раненых, проводится лечение тяжелых пациентов в лучших клиниках страны. В конце октября Каир предоставил площадку первому за время эскалации саммиту по миру на Ближнем Востоке. Организованное достаточно спонтанно и в рекордно короткие сроки для заявленного уровня мероприятие собрало тогда представителей более 30 стран мира, причем как ближневосточных, так и европейских. Хотя завершился он практически безрезультатно, в местной прессе международная миротворческая инициатива ас-Сиси упоминается до сих пор.

Синайский козырь

Сам Египет находится в непростом положении: мировой экономический кризис застал страну, годами заимствовавшую средства за рубежом, врасплох с большим внешним долгом и нехваткой твердой валюты. Египет столкнулся с резким ростом цен, огромной инфляцией и валютным кризисом. Кроме того, были приостановлены выплаты в рамках пакета финансовой поддержки Международного валютного фонда (МВФ), подписанного в декабре 2022 года, из-за неспособности страны выполнить свои обязательства и обещания перед МВФ.

Кроме того, проблема переселения палестинцев из соседнего с Египтом сектора Газа из-за израильской военной операции стала настоящей угрозой для страны. Заявления президента по этому поводу не допускают решения палестинского вопроса за счет Египта. Позиция по предотвращению переселения палестинцев на египетский Синайский полуостров поддерживается подавляющим большинством египтян, она стала наиболее злободневной, яркой и результативной частью политической и одновременно предвыборной программы Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, на которых получил 96,91% голосов избирателей. В апреле 2019 года в Египте были приняты поправки, согласно которым президентский срок был увеличен с четырех до шести лет при сохранении ограничения на право одного переизбрания. Также была введена "переходная статья", продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года - до 2024 года, а также разрешившая ему переизбираться на третий срок. Кроме того, согласно поправкам, полномочия главы государства были расширены: с момента их принятия президент получил возможность назначать судей, в том числе Верховного конституционного суда, и генерального прокурора.

При необходимости второй тур президентских выборов за пределами страны пройдет с 5 по 7 января, а на египетской территории - с 8 по 10 января 2024 года. В этом случае окончательное объявление результатов состоится 16 января 2024 года.