Президенты Венесуэлы и Гайаны проведут переговоры по спорной территории 14 декабря

Встреча Николаса Мадуро и Мухаммеда Ирфаана Али состоится в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины под эгидой CELAC и CARICOM

КАРАКАС, 10 декабря. /ТАСС/. Государство Сент-Винсент и Гренадины выступит площадкой для переговоров 14 декабря президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али по урегулированию территориального конфликта между двумя странами. Об этом сообщило в субботу правительство карибского государства.

"Встреча президентов состоится в [островном государстве] Сент-Винсент и Гренадины под эгидой [Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна] CELAC и [Карибского сообщества] CARICOM в четверг, 14 декабря 2023 года, по делам, связанным с пограничным конфликтом между Гайаной и Венесуэлой", - говорится в коммюнике правительства карибской страны.

Министерство иностранных дел Венесуэлы ранее проинформировало, что в субботу Мадуро провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом, во время которых "он получил предложение провести встречу на высшем уровне с Кооперативной Республикой Гайана".

На состоявшемся 3 декабря в Венесуэле консультативном референдуме более 95% избирателей высказались за включение спорной территории Гайаны-Эссекибо в состав страны. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 6 декабря единогласно приняла в первом чтении закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Боливарианской Республики на основании результатов референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. Мадуро в пятницу подписал шесть декретов, которые создают юридическую основу по управлению присоединенной территорией.