Береговая охрана КНР применила водометы против филиппинских кораблей

Двигатель одного судна оказался сильно поврежден, сообщает GMA News

БАНГКОК, 10 декабря. /ТАСС/. Береговая охрана КНР вновь применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил телеканал GMA News.

По его данным, инцидент произошел во время доставки филиппинцами продовольствия и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. Серьезно поврежден двигатель одного из филиппинских кораблей.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между двумя странами. Так, в августе корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны в районе отмели Аюнгин. Схожий инцидент произошел в субботу во время следования судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин к рифу Скарборо.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.