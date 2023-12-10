Байден считает, что возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз

По словам президента США, страна не может позволить себе рисковать тем, что республиканец окажется у власти в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году несет с собой множество угроз для Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в субботу нынешний глава государства демократ Джо Байден на встрече в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), посвященной сбору средств для его предвыборной кампании.

Он говорил о достижениях своей администрации, а в середине своего выступления перешел к критике республиканца. "Мы знаем, что весь этот прогресс будет поставлен на карту на следующих выборах", - приводит пресс-пул Белого дома слова Байдена.

"Дональд Трамп представляет множество угроз для этой страны. От права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире", - считает Байден.

По версии Байдена, "самая большая угроза, которую представляет Трамп, - это угроза [американской] демократии". "Если мы ее потеряем, мы потеряем все", - добавил он. Президент заявил, что "Трамп стал первым в истории проигравшим кандидатом [на президентских выборах], который отказался признать волю народа". Американский лидер считает, что в случае возможной победы республиканца на выборах его второй президентский срок будет хуже первого. "Он угрожает использовать американских военных на улицах Америки, чтобы преследовать своих политических оппонентов", - сказал демократ. Он напомнил о том, что Трамп пообещал не становиться диктатором в случае своей победы, "кроме первого дня". "Ну, слава Богу, что так, - саркастично заметил Байден, перекрестившись. - Только в первый день!"

По словам главы государства, Соединенные Штаты не могут позволить себе рисковать тем, что Трамп окажется у власти в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости (в 2026 году). "Все, что нам нужно сделать, - это снова выступить. Снова выступить и сделать так, чтобы наши голоса были услышаны", - заключил американский лидер.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.