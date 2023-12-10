Депутат Рады заявил, что ограниченно годных солдат отправляют в штурмовые подразделения

Роман Костенко отметил, что из-за подобных ситуаций уменьшается приток добровольцев в вооруженные силы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. ВСУ отправляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения, несмотря на то, что они могут служить только в штабах и в тыловых зонах. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко телеканалу НТА.

"Он является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает уже в вооруженные силы, там этот вопрос исчезает. <...> А потом мне звонят и и говорят: "Я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что просто понести его не могу", - сказал он.

Костенко отметил, что в военкомате ограниченно годным военным дают должности в штабе, однако на самом деле в военных частях "любой командир имеет право поставить его на любую должность".

По словам Костенко, такая обстановка в военных частях способствует уменьшению притока добровольцев в вооруженные силы из-за обмана со стороны армии. "Если этих обманут, то другие уже не придут", - заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украину "охватило чувство уныния" из-за контрнаступления, которое не принесло результатов, и усиливающегося ощущения, что "конфликт не закончится в ближайшее время".

Из-за этого, по версии агентства, все больше наблюдается сопротивление призыву на военную службу. Мобилизация привела в армию только 10% от запланированного количества призывников, средний возраст украинского солдата - более 40 лет. Все эти факторы усиливают желание "добиться мира любой ценой", отметило агентство.