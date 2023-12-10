СМИ: контактная группа исламских стран подготовила новый мирный план по Газе

По сведениям газеты The Star, он состоит из 11 пунктов

СТАМБУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Контактная группа Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств представила пятерке стран, входящих в Совет Безопасности ООН, новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Как сообщает газета Star, он состоит из 11 пунктов, предусматривает полное прекращение огня, беспрепятственную доставку в Газу гуманитарной помощи, прекращение насильственного переселения и создание механизмов обеспечения мира.

Издание, называя документ "планом Турции", отмечает, что вслед за Россией, Китаем, Великобританией и Францией он в минувшую пятницу был представлен в Вашингтоне госсекретарю США Энтони Блинкену. В плане отмечается, что временное гуманитарное перемирие в Газе, объявленное 24 ноября, не способствовало урегулированию конфликта.

Согласно плану, остановить кровопролитие в Газе можно лишь на основе полного и безоговорочного прекращения огня и объявить об этом следует как можно скорее. Как указано в документе, необходимо в экстренном порядке наладить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в регион и немедленно удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения палестинского анклава. Должно быть прекращено насильственное переселение жителей сектора Газа, созданы условия для возвращения в свои дома лиц, которые их покинули.

Вслед за полным прекращением огня, в соответствии с планом, необходимо начать процесс обеспечения стабильного и справедливого мира, который должен вестись на основе параметров ООН и по завершении предусматривать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

План также содержит призыв к международному сообществу убедить Израиль в том, что продолжением кровопролития нельзя обеспечить безопасность своих граждан, сделать это можно лишь путем достижения мира с Палестиной. "Все страны должны дистанцироваться от беззакония Израиля, не считающегося с человеческими ценностями. В противном случае они станут соучастниками совершаемых им преступлений", - говорится в документе. В нем отмечается, что "агрессивность Израиля создает угрозу возникновения регионального и даже глобального конфликта". "Мы не можем оставаться равнодушными перед лицом этой угрозы, мы не хотим новых войн на Ближнем Востоке", - подчеркивают авторы инициативы.

Представители контактной группы обращают внимание на рост на Западе антиисламских и антисемитских акций. "Высок риск социальных взрывов по мере продолжения насилия [в Газе]. Страны, имеющие влияние на Израиль, должны использовать все возможности для прекращения им нападений и достижения мира с палестинцами. Вслед за прекращением войны мы должны обсудить механизмы обеспечения прочного мира. Одним из них может стать институт гарантов", - сказано в документе.