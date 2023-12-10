Армия Израиля за сутки нанесла удары по 250 целям радикалов в секторе Газа

По сведениям армейской пресс-службы, войска ЦАХАЛ также обнаружили и уничтожили схроны оружия, провели рейды на военные объекты и разрушили подземные террористические туннели

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. ВВС, ВМС и сухопутные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковали 250 военных объектов радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение суток сухопутные войска, ВВС и ВМС ЦАХАЛ продолжали атаковать террористическую инфраструктуру в секторе Газа и нанесли удары по 250 террористическим объектам. В последние часы войска ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили схроны оружия, провели целенаправленные рейды на военные объекты, разрушили подземные террористические туннели и нейтрализовали отряды вооруженных террористов, планировавших нападение на военнослужащих ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.

"Ночью истребитель ЦАХАЛ нанес удар по объекту военной связи ХАМАС, расположенному рядом с мечетью на юге сектора Газа", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "после удара войска провели целенаправленный рейд в этом месте". "Во время действий ЦАХАЛ в Эш-Шуджаии (район к югу от города Газа - прим. ТАСС) военнослужащие провели целенаправленный рейд на военный командный центр ХАМАС и обнаружили большое количество оружия, в том числе винтовки, гранаты, противотанковые установки, боеприпасы и дополнительное военное оборудование", - добавили военные.

Кроме того, "ЦАХАЛ нанес удары высокоточными боеприпасами по подземным туннелям в Хан-Юнисе", сообщили в пресс-службе. В ходе операции в городе "БПЛА позволил войскам ЦАХАЛ идентифицировать вооруженную террористическую группу, направлявшуюся в атаку на военнослужащих", "террористическая группа была ликвидирована", добавили в пресс-службе.