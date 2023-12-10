В Испании заявили о поддержке 88 странами идеи о мирной конференции по Ближнему Востоку

Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес надеется вернуться к этой инициативе после прекращения стрельбы

МАДРИД, 10 декабря. /ТАСС/. Около 90 стран поддержали предложенную Испанией инициативу по проведению международной мирной конференции по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Он напомнил, что Мадрид осуждает нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль. "Мы требуем, чтобы все заложники были немедленно освобождены, а также чтобы гражданское население Газы было защищено, чтобы террористические объекты были отделены от гражданских элементов, включая больницы, места отправления культа или объекты ООН, - отметил дипломат в интервью газете El País. - Мы считаем невыносимым, что число жертв среди гражданского населения достигло 1,2 тыс. в Израиле, но также невыносима [ситуация с] тысячами палестинских жертв".

"Мирная конференция - это инструмент, который использовался в прошлом с хорошими результатами и позволил бы объединить все стороны, чтобы мы в последний раз видели эту спираль насилия, - считает министр. - Конференция, которая была испанской инициативой, уже получила поддержку ЕС, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, <...> 88 стран мира". Он подчеркнул, что надеется вернуться к идее мирной конференции, "когда прекратится стрельба и придется думать о завтрашнем дне".

Альбарес от лица Испании выразил поддержку генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и отметил, что Палестинская национальная администрация "является лучшим вариантом, чтобы заняться Газой". Глава МИД также заявил, что Мадрид "чрезвычайно обеспокоен тем, что происходящее в Газе распространится на Западный берег реки Иордан". "Позиция [касательно признания Палестины] является преобладающей в Испании, но мы также говорим с нашими европейскими партнерами, у которых на горизонте мирная конференция", - заключил он.