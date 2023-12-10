СМИ: более 150 чехов получили разрешение присоединиться к ВСУ

Их выдает президент страны после того, как соответствующие заявления от граждан прошли процесс согласования в министерствах обороны, иностранных и внутренних дел, сообщил портал idnes.cz

ПРАГА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 150 граждан Чехии получили от властей республики разрешение присоединиться к ВС Украины (ВСУ). Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

По его данным, с 24 февраля 2022 года разрешения были предоставлены 151 мужчине и 1 женщине. Их выдает президент страны после того, как соответствующие заявления от граждан прошли процесс согласования в министерствах обороны, иностранных и внутренних дел.

Портал уточнил, что 132 разрешения предоставил Милош Земан, занимавший высший государственный пост до 8 марта текущего года, а 20 - действующий президент республики Петр Павел.

С начала военного конфликта с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ к главе государства, без согласия которого участие в иностранных военных и военизированных формированиях грозит уголовным преследованием, обратились 553 чеха. Отказ был ответом на подавляющее число таких обращений.

Украину, согласно порталу, активно поддерживают чешские гуманитарные организации. Помощь оказывают, в частности, добровольно выехавшие в эту страну при их содействии медики. За время конфликта там погибли три гражданина Чехии.