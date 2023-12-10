Глава МИД Испании заявил, что фонды ЕС по помощи Киеву ограниченны

В нынешних реалиях решение о конфликте на Украине "находится только в руках России", заявил Хосе Мануэль Альбарес

МАДРИД, 10 декабря. /ТАСС/. Финансовые ресурсы Евросоюза для поддержки Украины являются ограниченными, поэтому сообществу нужно оценить приоритеты. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Комментируя выделение Киеву нового пакета помощи в €50 млрд, дипломат отметил: "Мы находимся на ранних стадиях обсуждения этой многолетней финансовой структуры". "У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор удовлетворяли, - добавил он в интервью газете El Pais. - Средства ограничены, необходимо проанализировать приоритеты".

Отвечая на вопрос о возможном вето со стороны Венгрии на начало переговоров о присоединении Украины к ЕС, Альбарес подчеркнул, что "Испания, как страна - член и председатель в ЕС, поддержит это расширение". Министр не считает, что союзники Киева проявляют усталость от конфликта.

"Мы все согласны поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, - заверил он. - Это правда, что происходящее в секторе Газа сместило интерес, но это скорее в информационном [пространстве], чем фактически". Отвечая на вопрос, как долго может продолжаться конфликт, Альбарес утверждал: "Мы хотим, чтобы мир вернулся на Украину, но это решение находится только в руках России".

Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Венгрия также блокирует выделение Украине пакета помощи ЕС на €50 млрд. В Будапеште обвиняют Киев в неспособности обеспечить права национального венгерского меньшинства на западе Украины, а также указывают на бесперспективность попыток разрешить конфликт с Россией силовым путем.