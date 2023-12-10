Вице-премьер Сербии заявил, что страна должна стать членом ЕС

Однако, по словам Милоша Вучевича, Белград не будет вводить санкции против России

БЕЛГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Вступление в Евросоюз является стратегической целью для Сербии, но Белград не намерен присоединяться к санкционной политике, направленной против Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны Сербии и председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.

"Сербия должна стать полноправным членом Европейского союза, потому что наши граждане от этого выиграют. Это наше стратегическое обязательство, и мы продолжим работать в этом направлении. Но если кто-то ожидает, что мы на этом пути откажемся от своей национальной ДНК, то этот человек серьезно заблуждается. Мы не вводили и не будем вводить санкции в отношении Российской Федерации. Мы будем поддерживать партнерские отношения с Китаем, а также с арабским миром, Индией, Африкой и обеими Америками", - отметил Вучевич в интервью изданию Politika.

"Мы будем вести суверенную и многовекторную внешнюю политику. Мы останемся нейтральными в военном отношении, не вступим ни в один военный альянс, включая НАТО. Мы не будем принимать участие в этом новом мировом конфликте. Мы будем оберегать народ и продолжим укреплять нашу армию, чтобы она была готова защититься от любого потенциального агрессора", - заключил глава оборонного ведомства.

Президент Сербии Александар Вучич в начале ноября по итогам переговоров с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко заявил, что "двусторонние отношения между Сербией и Российской Федерацией успешно развиваются". Глава государства также указал на то, что "в будущем возможно улучшение этого сотрудничества".

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.