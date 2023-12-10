В Израиле в районах близ сектора Газа объявили воздушную тревогу

Об этом сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Воздушную тревогу в первый раз за день объявили в Израиле в населенных пунктах, расположенных у границы с сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в населенных пунктах, расположенных поблизости с сектором Газа", - говорится в сообщении.

По данным газеты The Times of Israel, тишина в приграничных с Газой районах Израиля продолжалось более 20 часов, что является самым продолжительным затишьем с момента начала конфликта 7 октября, за исключением недельного периода гуманитарной паузы с 24 ноября по 1 декабря.