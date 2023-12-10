СМИ: рассматривавший дело об антироссийских санкциях британский судья взял самоотвод

Как сообщила газета The Mail on Sunday, Джонатан Свифт опроверг эти утверждения, но решил отстраниться от дела

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Судья Высокого суда Лондона Джонатан Свифт, рассматривавший иск внесенного в антироссийский санкционный список журналиста Грэма Филлипса, взял самоотвод после контактов с МИД Великобритании. Об этом сообщила еженедельная газета The Mail on Sunday.

Филлипс был внесен в черный список британского правительства в июле 2022 года, после чего его активы на родине были заморожены. Власти Соединенного Королевства утверждают, что журналист, родившийся в 1979 году в Данди, "поддерживает или продвигает действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

После включения в санкционный список Филлипс, проживающий в Донбассе, подал в суд на МИД Великобритании, обвинив Лондон в нарушении права на свободу слова. Согласно изданию, Свифт на заседании суда, прошедшем на этой неделе, объявил о своем самоотводе. Причиной для такого решения стало введение рестрикций в отношении судьи со стороны России, указала газета.

Как подчеркнула The Mail on Sunday, посольство Великобритании в Москве известило МИД королевства о новых российских ограничительных мерах 8 ноября. Спустя две недели дипломаты сообщили Свифту о том, что он числится среди фигурантов стоп-листа МИД РФ. Адвокат Филлипса вследствие появления этой информации призвал Свифта взять самоотвод в связи с тем, что имел место прямой контакт между судьей и ответчиком, в ходе которого мог обсуждаться судебный иск журналиста. Свифт опроверг эти утверждения, но решил отстраниться от рассмотрения дела.

С начала российской специальной военной операции на Украине в общей сложности Лондон внес в черный список около 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд). В частности, ограничительные меры были введены в отношении 10 британских граждан, из которых 9 человек имеют гражданство как минимум еще одной страны. Из этого списка лишь Филлипс обладает исключительно британским паспортом.