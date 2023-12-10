Средства ПВО Израиля сбили две цели, перелетевшие границу из Ливана

Ранения получили два солдата ЦАХАЛ, заявили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала несколько подозрительных воздушных целей, влетевших в воздушное пространство страны из Ливана, две из них были сбиты, двое военных получили ранения.

"После сирен, прозвучавших в районе Западной Галилеи на севере Израиля, были идентифицированы подозрительные воздушные цели, перелетевшие из Ливана на территорию Израиля. Две цели были успешно перехвачены системой ПВО ЦАХАЛ", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Она также отметила, что "два солдата ЦАХАЛ получили ранения средней степени тяжести, еще несколько военнослужащих получили легкие ранения от осколков и отравления дымом".

"Кроме того, недавно истребители ВВС Израиля нанесли серию ударов по террористическим объектам "Хезболлах" на территории Ливана", - продолжили в пресс-службе. Среди атакованных целей военные назвали "террористическую инфраструктуру, пусковые установки и военные комплексы, принадлежащие террористической организации "Хезболлах".