Папа Римский сообщил, что рад освобождению армянских и азербайджанских военных

Понтифик надеется на скорейшее заключение мирного договора

ВАТИКАН, 10 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди сообщил, что рад освобождению армянских и азербайджанских военнослужащих, и выразил надежду на скорейшее заключение мирного договора.

"Я рад освобождению значительного числа армянских и азербайджанских" военных, и "с большой надеждой смотрю на этот позитивный сигнал для отношений между Арменией и Азербайджаном", сказал он. "Призываю стороны и их лидеров как можно скорее заключить мирный договор", - добавил понтифик.

Вечером 7 декабря аппарат премьер-министра Армении и администрация президента Азербайджана выступили с совместным заявлением и сообщили, что Ереван и Баку подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. Азербайджан в знак доброй воли освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения - 2 азербайджанских военнослужащих.